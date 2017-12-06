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Ксения Собчак: «Я ни на кого не обижаюсь»

Журналист и политик Ксения Собчак на вечере «ACTION! 2017», Москва, 3 декабря 2017.

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Ксения Собчак: «Я ни на кого не обижаюсь»
Фото: Пресс-служба

На днях в ресторане «Подмосковные Veчера» состоялся традиционный рождественский благотворительный вечер «Action! 2017», организованный агентством Светланы Бондарчук и Евгении Поповой. Ксения Собчак появилась на вечеринке в образе боярыни из позапрошлого века. 

После того, как Собчак решила выдвинуть свою кандидатуру на президентские выборы, ее примеру последовали порноактриса Елена Беркова, певица и правозащитница Екатерина Гордон и актер Алексей Панин. Недавно в интервью для сайта Meduza.io Ксению спросили, как она относится к таким соперникам.

Это сделано для клоунизации, карнавализации того, чем занимаюсь я.

— Я считаю, что это был бы лучший флешмоб, который возможен в связи с этими как бы выборами, — если бы вообще каждый человек, каждый житель Российской Федерации выдвинулся в президенты, — ответила 36-летняя Собчак. — Это бы идеально завершило картину того, во что наши выборы превратились; я это приветствую. При этом если говорить конкретно о той активности, которую вы упомянули, — ну, мне кажется, что если где-то искать уши администрации президента, то как раз здесь. Очевидно, что это сделано для клоунизации, карнавализации того, чем занимаюсь я. Я ни на кого не обижаюсь, но для меня это очевидно. Вначале сливы в «Ведомостях» и Би-би-си ровно в день, когда мы договорились окончательно о деньгах на кампанию. Теперь волна выдвижений этих людей, которые пытаются задушить меня в объятиях. Да, такие методы борьбы тоже существуют. Но мне это никак не мешает.

 
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0 Не нравится 1 Нравится 06.12.2017 Теги: Ксения Собчак

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