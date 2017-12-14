Валерия Гай Германика: «Ребеночек родился — это уже плюс»

Фото: Пресс-служба

На днях в президентском люксе столичного отеля The Ritz-Carlton прошла презентация новогодней коллекции российского бренда Demurya. Валерия Гай Германика появилась на мероприятии, одетая в стиле casual. На режиссере была пушистая красная куртка, джинсы и розовые ботинки.

В 2015 году Валерия вышла замуж за танцора Вадима Любушкина через несколько месяцев после знакомства. Вскоре в СМИ начала появляться информация о том, что новоиспеченный муж Гай Германики уже женат и что у него много долгов. Через 4 месяца после свадьбы последовал развод. А затем Валерия родила дочь Северину. Недавно в интервью журналу «Собеседник» Валерия призналась, что она очень доверчива. И, по словам режиссера, это хорошее качество.

Доверие — путь к абсолютной вере.

— Друзья часто упрекают меня в излишней доверчивости, — сказала Валерия, которой сейчас 33 года. — Но я от этого получаю только плюсы. Вот, например, я вышла замуж и развелась. Казалось бы, доверие не оправдалось. А через три месяца у меня ребеночек родился — это уже плюс. Доверие — путь к абсолютной вере. Оно, как благое намерение, всегда вознаграждается. По-другому быть не может! Доверие, как любовь, познается годами. А высший пилотаж – возлюбить ближнего своего. Например, продавщицу, которая продает торт двухнедельной давности, но при этом говорит, что он свежий и вкусный. Ты его съешь — и тебе ничего не будет, потому что ДНК так работает, что ты осветился этим доверием!