Ирина Пегова: «Я придумала свои принципы питания»

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На днях в столичном отеле The Ritz-Carlton прошла презентация новогодней коллекции бренда Demurya. Помимо Ирины Пеговой на вечере побывали Олеся Судзиловская, Катерина Шпица, Екатерина Стриженова, Екатерина Одинцова, Ольга Кабо и другие.

Знаменитая актриса от природы склонна к полноте. Ирина перепробовала множество диет и остановилась на той, что работает для нее лучше всего. Об этом она рассказала в интервью журналу «7 Дней».

В идеале обед должен занимать час.

— Перепробовав все на свете, в итоге я придумала удобные, комфортные лично для меня — подчеркиваю, для меня — принципы питания, — рассказывала звезда, которой сейчас 39 лет. — Во-первых, объем съеденного должен равняться размеру вашего кулачка. Чтобы подчеркнуть небольшой размер порций, дома я всегда выкладываю еду на очень большие тарелки. Это и красиво, и психологически настраивает не переедать. Второе правило: есть надо медленно. Если не спешите, поймаете момент, когда насытились. В идеале обед должен занимать час. И третье: очень важную роль играет вода, заглушающая ложное чувство голода. Проголодались? Выпейте стакан воды и подождите 10 минут — вполне возможно, когда желудок наполнится жидкостью, проснувшийся было аппетит снова уснет. Кстати, пищу тоже рекомендуется запивать чистой водой. От кофе и чая, если стоит цель похудеть, лучше вообще отказаться, потому что к этим напиткам всегда хочется чего-то сладкого вроде конфетки или тортика. К тому же они обезвоживают организм. Поэтому я стараюсь пить только воду — до четырех литров в день. Еще до завтрака выпиваю около литра.