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Татьяна Котова: «После 15:00 лучше не есть сырые овощи»

Певица Татьяна Котова на презентации новой коллекции Demurya, Москва, 5 декабря 2017.

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Татьяна Котова: «После 15:00 лучше не есть сырые овощи»
Фото: Пресс-служба

На днях в отеле Ritz-Carlton состоялась презентация капсульной коллекции Demurya Christmas. Татьяна Котова появилась на мероприятии в зеленой блузке и черной мини-юбке. 

Обладательница титула «Мисс Россия 2006» прилагает много усилий, чтобы оставаться красивой и стройной. Недавно она рассказала о своей диете в интервью сайту Wmj.ru.

Как-то сидела на диете, основанной на семи кашах.

— Я много изучала вопрос питания, старалась найти правильный баланс здорового рациона и пользы для организма, — говорит красавица, которой сейчас 32 года. — Например, после 15:00 лучше не есть сырые овощи и фрукты, а вечером можно приготовить рыбу на пару. Я не сладкоежка, поэтому могу обходиться без шоколада или десертов, но до 13:00, считаю, можно позволять себе сладкое или мучное. Как-то сидела на диете, основанной на семи кашах. Ела каждый день разные крупы — например, сегодня день пшенной крупы, завтра — рисовой, далее — гречневой. И все это можно было запивать только кефиром. Я, конечно, похудела, но больше никогда не стала бы возвращаться к этой странной углеводной диете. Сейчас пришла к выводу, что рацион, наполненный именно белком, помогает в похудении. А вообще, если стоит цель — сбросить лишний вес, то обязательно нужно влюбиться в себя. Без этого ничего не получится.

 
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0 Не нравится 0 Нравится 15.12.2017 Теги: Татьяна Котова

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