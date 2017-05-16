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Валерия Гай Германика: «Начала питаться по системе Волкова»

Режиссер Валерия Гай Германика на бьюти-завтраке компании Mary Kay®, 12 мая 2017.

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Валерия Гай Германика: «Начала питаться по системе Волкова»
Фото: Пресс-служба
Помимо Валерии Гай Германики гостями звездного девичника стали Саша Савельева, Татьяна Веденеева, Елизавета Арзамасова, Алиса Гребенщикова и многие другие.

Год назад у скандального режиссера появилась вторая дочка, которую она назвала Севериной. В интервью для Spletnik.ru Валерия рассказала о том, как избавлялась от лишнего веса, набранного за время беременности. По словам Германики, она не могла заниматься фитнесом, когда была в положении.

У меня был сильный токсикоз.

В этот период абсолютно не было возможности тренироваться, так как у меня был сильный токсикоз, призналась режиссер, которой сейчас 33 года. Поэтому я позволяла себе заниматься, как вы говорите, в более расслабленном режиме — плавала в бассейне и делала  упражнения для беременных. Такие тренировки в воде великолепно расслабляют и помогают освободиться от напряжения в позвоночнике, учат правильному дыханию и контролю своих мышц.

Валерия вернулась к тренировкам через два месяца после родов и довольно быстро вернулась в форму:

— После беременности я сразу же начала питаться по системе Волкова, основанной на принципах раздельного питания. Вернуться же в форму помогли тренировки по сайклингу (тренировка на велотренажере, — прим.ред.). Позже стала заниматься с тренером силовыми упражнениями. Я всегда стараюсь разминаться, хожу в бассейн и на массаж.

 
0 Не нравится 0 Нравится 16.05.2017 Теги: Валерия Гай Германика

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