 
 

Самое
обсуждаемое

   
 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Пенелопа Крус: «Я никогда еще не была так счастлива»

Актриса Пенелопа Крус (Penelope Cruz) на промо-мероприятии в Мадриде, Испания, 9 мая 2017.

0 0
Пенелопа Крус: «Я никогда еще не была так счастлива»
Фото: GlobalLookPress
Пенелопа Крус стала почетной гостьей на открытии магазина сети Carpisa в Мадриде. Мероприятие прошло в итальянском посольстве. На актрисе было белое с вставками из черной сетки платье от дизайнера Давида Кома (David Koma).

Знаменитая испанка вышла замуж за коллегу Хавьера Бардема (Javier Bardem) в 2010 году. Сейчас у них растут двое детей. Крус не любит рассказывать о личной жизни, но недавно она призналась корреспонденту журнала Psychologies, что очень счастлива замужем. 

— Все, что я могу сказать о нем, — он потрясающий актер и потрясающий мужчина, — сказала Пенелопа, которой сейчас 43 года. — А дети… У меня такое ощущение, что я и так болтаю о них постоянно. Но у нас с мужем есть правило — не обсуждать нашу семью в интервью. Скажу одно: я никогда еще не была так счастлива и безмятежна.

По словам звезды, дети полностью изменили ее восприятие жизни:

Дети не оставляют времени переживать по пустякам! 

— О, сейчас меня страшно волнует, смогу ли я стать самой лучшей матерью на свете! (Смеется.) А вообще, оказавшись в этой роли, начинаешь меньше думать о себе и полностью переключаешься на ребенка. С юных лет я вечно тревожилась, слишком многое принимая близко к сердцу. Но дети не оставляют времени переживать по пустякам! Да, беспокойство будет преследовать меня всю жизнь — но это уже за них, не за себя.

 

 
0 Не нравится 0 Нравится 15.05.2017 Теги: Пенелопа Крус

назад

  Планетарий Планетарий

Предыдущие фото

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору