Пенелопа Крус: «Я никогда еще не была так счастлива»
Актриса Пенелопа Крус (Penelope Cruz) на промо-мероприятии в Мадриде, Испания, 9 мая 2017.
Знаменитая испанка вышла замуж за коллегу Хавьера Бардема (Javier Bardem) в 2010 году. Сейчас у них растут двое детей. Крус не любит рассказывать о личной жизни, но недавно она призналась корреспонденту журнала Psychologies, что очень счастлива замужем.
— Все, что я могу сказать о нем, — он потрясающий актер и потрясающий мужчина, — сказала Пенелопа, которой сейчас 43 года. — А дети… У меня такое ощущение, что я и так болтаю о них постоянно. Но у нас с мужем есть правило — не обсуждать нашу семью в интервью. Скажу одно: я никогда еще не была так счастлива и безмятежна.
По словам звезды, дети полностью изменили ее восприятие жизни:
Дети не оставляют времени переживать по пустякам!
— О, сейчас меня страшно волнует, смогу ли я стать самой лучшей матерью на свете! (Смеется.) А вообще, оказавшись в этой роли, начинаешь меньше думать о себе и полностью переключаешься на ребенка. С юных лет я вечно тревожилась, слишком многое принимая близко к сердцу. Но дети не оставляют времени переживать по пустякам! Да, беспокойство будет преследовать меня всю жизнь — но это уже за них, не за себя.