Валерия Гай Германика: «Мать-одиночка — это даже сексуально»

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На днях Валерия Гай Германика презентовала свой новый документальный проект под названием «Доверие». Мероприятие посетили Максим Матвеев, Илья Бачурин и Надежда Сысоева, Елена Ханга, Леонид Ярмольник, Вячеслав Манучаров и другие. Также в этот день Германике исполнилось 33 года.

У скандального режиссера растут две дочери. Старшей, Октавии, сейчас 9 лет, а маленькой Северине в апреле будет год. Недавно в интервью журналу Ok! Валерия заявила, что ее не пугает определение «мать-одиночка».

— Мне кажется, мать-одиночка — это неплохо, даже сексуально, — сказала звезда. — Свободная женщина с двумя детьми… По-моему, сейчас это тренд вообще. Ничего страшного в этом нет. Это в советское время женщины очень боялись, что никому не будут нужны с детьми, и отголоски этого еще остались. Когда я Октавией забеременела, мне говорили, что я даже кино не сниму, если буду рожать ребенка. Я тоже тогда была одна.

Также Германика считает, что у женщины с двумя детьми не должно быть проблем с тем, чтобы найти нового спутника жизни. Напомним, что отец ее младшей дочери исчез из ее жизни еще когда Валерия была беременна.

Главное — не бросаться в омут с головой.

— Я хочу много детей и как-то настроена позитивно, — говорит режиссер. — Главное — разумно присматриваться друг к другу и не бросаться в омут с головой. Потому что дети потом будут спрашивать «А где папа?», понимаете?

По слухам, сейчас Валерия встречается с актером Алексеем Барабашем, за плечами которого четыре брака и трое детей от трех разных женщин. Причем двух последних жен он бросал вскоре после рождения детей.