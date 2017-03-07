 
 

Самое
обсуждаемое

   
 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Валерия Гай Германика: «Мать-одиночка — это даже сексуально»

Режиссер Валерия Гай Германика на презентация фильма «Доверие», Москва, 1 марта 2017.

0 0
Валерия Гай Германика: «Мать-одиночка — это даже сексуально»
Фото: GlobalLookPress

На днях Валерия Гай Германика презентовала свой новый документальный проект под названием «Доверие». Мероприятие посетили Максим Матвеев, Илья Бачурин и Надежда Сысоева, Елена Ханга, Леонид Ярмольник, Вячеслав Манучаров и другие. Также в этот день Германике исполнилось 33 года. 

У скандального режиссера растут две дочери. Старшей, Октавии, сейчас 9 лет, а маленькой Северине в апреле будет год. Недавно в интервью журналу Ok! Валерия заявила, что ее не пугает определение «мать-одиночка». 

— Мне кажется, мать-одиночка — это неплохо, даже сексуально, — сказала звезда. — Свободная женщина с двумя детьми… По-моему, сейчас это тренд вообще. Ничего страшного в этом нет. Это в советское время женщины очень боялись, что никому не будут нужны с детьми, и отголоски этого еще остались. Когда я Октавией забеременела, мне говорили, что я даже кино не сниму, если буду рожать ребенка. Я тоже тогда была одна.

Также Германика считает, что у женщины с двумя детьми не должно быть проблем с тем, чтобы найти нового спутника жизни. Напомним, что отец ее младшей дочери исчез из ее жизни еще когда Валерия была беременна. 

Главное — не бросаться в омут с головой.

— Я хочу много детей и как-то настроена позитивно, — говорит режиссер. — Главное — разумно присматриваться друг к другу и не бросаться в омут с головой. Потому что дети потом будут спрашивать «А где папа?», понимаете? 

По слухам, сейчас Валерия встречается с актером Алексеем Барабашем, за плечами которого четыре брака и трое детей от трех разных женщин. Причем двух последних жен он бросал вскоре после рождения детей. 

 

 
Загрузка...
0 Не нравится 0 Нравится 07.03.2017 Теги: Валерия Гай Германика

назад

  Планетарий Планетарий

Предыдущие фото

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору