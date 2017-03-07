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Максим Матвеев: «Моя проблема была родом из детства»

Актер Максим Матвеев на презентация фильма «Доверие», Москва, 1 марта 2017.

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Максим Матвеев: «Моя проблема была родом из детства»
Фото: GlobalLookPress

На презентации документального проекта «Доверие» Максим Матвеев вручил режиссеру фильма Валерии Гай Германики букет цветов. «Я позволил себе купить этот букет для Валерии, потому что хочу поздравить ее сразу с тремя праздниками — началом весны, днем рождения и премьерой», — пояснил он.

У Матвеева и его супруги Елизаветы Боярской растет сын Андрей, которому в апреле исполнится 5 лет. Недавно в интервью для журнала Hello! актер, которому сейчас 34 года, рассказал о том, что хочет воспитать сына коммуникабельным человеком:

Я культивирую в нем уверенность.

Я долгое время был очень замкнутым. Очень сложно шел на контакт с людьми, даже уже будучи студентом театрального училища. Это отражалось и на учебе, и на работе впоследствии. И я понимаю, что эта проблема родом из детства. Чтобы ее преодолеть, я самостоятельно, в одиночку, продирался сквозь глухие внутренние дебри буквально до недавнего времени. И мне бы очень хотелось, чтобы сын избежал этого, поэтому я культивирую в нем уверенность, с радостью вижу, каким коммуникабельным он растет, как проще и легче преодолевает барьер стеснения.

 
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0 Не нравится 1 Нравится 07.03.2017 Теги: максим матвеев

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