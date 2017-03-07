Максим Матвеев: «Моя проблема была родом из детства»
Актер Максим Матвеев на презентация фильма «Доверие», Москва, 1 марта 2017.
На презентации документального проекта «Доверие» Максим Матвеев вручил режиссеру фильма Валерии Гай Германики букет цветов. «Я позволил себе купить этот букет для Валерии, потому что хочу поздравить ее сразу с тремя праздниками — началом весны, днем рождения и премьерой», — пояснил он.
У Матвеева и его супруги Елизаветы Боярской растет сын Андрей, которому в апреле исполнится 5 лет. Недавно в интервью для журнала Hello! актер, которому сейчас 34 года, рассказал о том, что хочет воспитать сына коммуникабельным человеком:
Я культивирую в нем уверенность.
— Я долгое время был очень замкнутым. Очень сложно шел на контакт с людьми, даже уже будучи студентом театрального училища. Это отражалось и на учебе, и на работе впоследствии. И я понимаю, что эта проблема родом из детства. Чтобы ее преодолеть, я самостоятельно, в одиночку, продирался сквозь глухие внутренние дебри буквально до недавнего времени. И мне бы очень хотелось, чтобы сын избежал этого, поэтому я культивирую в нем уверенность, с радостью вижу, каким коммуникабельным он растет, как проще и легче преодолевает барьер стеснения.