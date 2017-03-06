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Оксана Федорова: «Он — непредсказуемый мужчина»

Оксана Федорова на церемонии вручения премии «Пара года – 2017», Москва, 28 февраля 2017.

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Оксана Федорова: «Он — непредсказуемый мужчина»
Фото: GlobalLookPress

Недавно журнал Moda Topical вручил премии «Пара года – 2017». В номинации «Пара года 2017» победили Павел Прилучный с супругой Агатой Муцениеце. Как ни странно, главный редактор журнала Оксана Федорова была на этом романтичном мероприятии одна, без своего супруга, советника администрации Президента РФ Андрея Бородина.  

В интервью Wday.ru Федорова рассказала, что она никогда не знает, появится муж с ней на вечеринке или нет. 

Он действует спонтанно. 

— На мероприятиях он всегда появляется неожиданно, непредсказуемо, — сказала 39-летняя звезда. — Я всегда приглашаю, но у него не всегда получается приехать. Действия и поступки моего супруга невозможно просчитать. Он действует спонтанно. В ситуации сложной оперативной обстановки может совершенно изменить поток своих мыслей и план. Он — непредсказуемый мужчина. Но однажды он меня удивил музыкальной композицией, слова и музыку к которой написал вместе со своим другом, а исполнил — вместе с Виктором Рыбиным (лидер группы «Дюна». — Прим. ред.). Это был подарок на день рождения. Для меня это действительно было что-то экстраординарное. И еще был момент, когда я проснулась в 6 часов утра от звуков латины, по-моему, в Новый год, и увидела, как для меня танцуют мексиканцы в сомбреро. Я очень люблю латинские ритмы и музыку. В 6 утра это было смело!

 

 
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1 Не нравится 0 Нравится 06.03.2017 Теги: Оксана Федоров

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