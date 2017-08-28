Тайра Бэнкс: «Обещала себе: в следующем году точно рожу!»

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Тайра Бэкнс — одна из судей в 12-м сезоне телешоу America's Got Talent. Эта телепередача посвящена поиску новых талантов. На съемках финальной серии шоу модель была в эффектном черно-белом комбинезоне.

В прошлом году Тайра впервые стала мамой. У нее и ее бойфренда, шведского фотографа Эрика Асла (Erik Asla), появился сын. Правда, Бэнкс не смогла родить сама, и ребенка выносила суррогатная мать. По слухам, сейчас телеведущая ищет суррогатную мать для второго ребенка. Тайра говорит, что мечтала стать мамой с 23 лет.

Оказалось, что осуществить мою мечту не так-то просто.

— Каждый раз я обещала себе: в следующем году точно рожу ребенка! — Рассказала 43-летняя модель в одном из интервью. — Но время шло, а результата все не было… Сначала я была слишком занята карьерой. А потом, когда стала старше, оказалось, что осуществить мою мечту не так-то просто.

Бэнкс перепробовала все способы лечения бесплодия, прошла через несколько циклов ЭКО, но все было напрасно.