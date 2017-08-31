Шарль Азнавур: «Я француз и армянин»

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Знаменитый французский музыкант Шарль Азнавур стал обладателем звезды на «Аллее славы» в Лос-Анджелесе. В ходе торжественной церемонии композитор, чье настоящее имя – Шахнур Вахинак Азнавурян, заявил, что теперь он может стать немного американцем.

Языком моей семьи остается армянский.

— Я француз и армянин, — сказал Азнавур, которому сейчас 93 года. — Отделить одно от другого так же невозможно, как отделить молоко и кофе, смешанные в одном сосуде. Иметь две разные культуры — это фантастика. Французский язык — мой рабочий язык, но языком моей семьи остается армянский. Я также могу быть немного калифорнийцем, поскольку здесь живут моя дочь и внуки.

Шарль Азнавур родился 22 мая 1924 года в семье армянских эмигрантов в Париже. На текущий момент Азнавур создал примерно 1300 песен, сыграл в 60 фильмах и продал более 180 млн дисков.