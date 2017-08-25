Клинт Иствуд: «Это поколение трусливое»

Фото: GlobalLookPress

Клинт Иствуд сейчас занят на съемках фильма под названием «15:17 до Парижа». Это правдивая история о неудавшемся теракте на борту поезда Thalys, следующего в Париж.

Режиссер славится своей прямотой. «Моя натура тогда протестовала против засилья политкорректной чуши», — говорит Иствуд. Он еще раз порассуждал о засилье политкорректности в интервью для журнала Esquire недавно.

— Текущее поколение готово всех целовать в задницы, — заявил легендарный актер, которому сейчас 87 лет. — Это поколение трусливое. Все стараются никого не обидеть. Люди обвиняют других людей в расизме, хотя в мое время эти вещи не называли расизмом.

Корреспондент журнала поинтересовался, каких именно людей Клинт именует трусливыми.

Думаю, такое уж время настало.

— Всех этих людей, которые говорят «О, так нельзя делать и так нельзя делать, и нельзя говорить так». Думаю, такое уж время настало.