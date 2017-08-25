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Клинт Иствуд: «Это поколение трусливое»

Актер и режиссер Клинт Иствуд (Clint Eastwood) на съемках фильма, 16 августа 2017.

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Клинт Иствуд: «Это поколение трусливое»
Фото: GlobalLookPress

Клинт Иствуд сейчас занят на съемках фильма под названием «15:17 до Парижа». Это правдивая история о неудавшемся теракте на борту поезда Thalys, следующего в Париж. 

Режиссер славится своей прямотой. «Моя натура тогда протестовала против засилья политкорректной чуши», — говорит Иствуд. Он еще раз порассуждал о засилье политкорректности в интервью для журнала Esquire недавно. 

— Текущее поколение готово всех целовать в задницы, — заявил легендарный актер, которому сейчас 87 лет. — Это поколение трусливое. Все стараются никого не обидеть. Люди обвиняют других людей в расизме, хотя в мое время эти вещи не называли расизмом. 

Корреспондент журнала поинтересовался, каких именно людей Клинт именует трусливыми.

Думаю, такое уж время настало. 

— Всех этих людей, которые говорят «О, так нельзя делать и так нельзя делать, и нельзя говорить так». Думаю, такое уж время настало. 

 

 
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0 Не нравится 5 Нравится 25.08.2017 Теги: Клинт Иствуд

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