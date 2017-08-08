Тайра Бэнкс: «Девочки, позвольте полюбить вас одетыми»

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Телеведущая Тайра Бэнкс появилась на презентации новых проектов телеканала NBC в элегантном платье пудрового оттенка и в серебристых босоножках.

Полтора года назад у Тайры и ее бойфренда, шведского фотографа Эрика Асла (York Banks-Asla), появился сын Йорк Бэнкс Асла (Erik Asla). Ребенка родила суррогатная мать: все попытки модели забеременеть самостоятельно ни к чему не привели. По слухам, сейчас звезда подыскивает суррогатную мать, которая родит ей дочку. Недавно в интервью для «Космополитэна» Тайра порассуждала о том, что современные дети слишком беспечны, общаясь в Сети.

Нужно быть осторожнее, выкладывая что-то в Интернет.

— Бесконечный обмен сообщениями — это не круто, — сказала 43-летняя модель. — Большинство детей не думают о будущем, о том, что создают информационный шлейф, который останется с ними навсегда. Нужно быть осторожнее, выкладывая что-то в Интернет. Когда-нибудь, например, это может помешать найти работу. Девушки под давлением онлайн-стандартов вывешивают в соцсетях пикантные фотографии в надежде привлечь внимание мальчиков. Это не работает. Девочки, позвольте им полюбить вас одетыми.