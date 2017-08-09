Келли Брук: «Смогла сделать карьеру на своих формах»

Фото: GlobalLookPress

Модель и актриса Келли Брук стала звездой рекламной кампании бренда Skechers. На вечеринке в честь запуска новой коллекции звезда была одета в стиле casual, чем, вероятно, разочаровала многочисленных поклонников своих пышных форм. Обычно Келли старается подчеркнуть фигуру.

Келли называют «новым идеалом женщины»: с тех пор, как анорексия вышла из моды, красавица с женственной фигурой нарасхват у модных фотографов. По словам Брук, ярлык «полной модели» ей совсем не надоел.

Каждая может быть сексуальной по-своему.

— Нет, никогда не надоест, — сказала 37-летняя Келли. — Это же я. И я поняла, что именно «работает» на меня и смогла сделать карьеру на своих формах. Я не хочу пытаться стать кем-то другим — это мой естественный образ. Все девушки разные. Я считаю, каждая может быть сексуальной по-своему. Для этого не требуется носить нулевой размер одежды или быть накачанной, как Мадонна. Я не говорю о том, что это не сексуально, но, по-моему, надо быть довольной своими природными формами.