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Энди Макдауэлл: «Люди никогда не меняются»

Актриса Энди Макдауэлл (Andie MacDowell) на вечеринке, Пальма-де-Мальорка, Испания, 3 августа 2017.

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Энди Макдауэлл: «Люди никогда не меняются»
Фото: GlobalLookPress
 

Вечеринка Remus Lifestyle Night 2017 прошла в одном из ночных клубов на Пальме-де-Майорке. Энди Макдауэлл появилась на мероприятии в сером платье в пол.

Герои двух известных фильмов, «День сурка» и «Четыре свадьбы и одни похороны», изменяются к лучшему, повстречав героиню Макдауэлл. В одном из интервью Энди спросили, действует ли она так же на мужчин в жизни. 

Если вам мужчина дорог — любите его таким, какой он есть.

— Я уверена, что люди всегда остаются такими, какими родились, — ответила 59-летняя актриса. — Они могут стараться выглядеть лучше, когда им это нужно, но никогда не меняются. Так что лучше с самого начала знать, какого человека вы хотите видеть рядом и на какие его недостатки ни за что на свете не сможете закрыть глаза. Если вам мужчина дорог — любите его таким, какой он есть.

Энди дважды была замужем, в первом браке родила троих детей. Постоянного партнера у нее сейчас нет.

 
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0 Не нравится 2 Нравится 07.08.2017 Теги: Энди Макдауэлл

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