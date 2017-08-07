Энди Макдауэлл: «Люди никогда не меняются»

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Вечеринка Remus Lifestyle Night 2017 прошла в одном из ночных клубов на Пальме-де-Майорке. Энди Макдауэлл появилась на мероприятии в сером платье в пол.

Герои двух известных фильмов, «День сурка» и «Четыре свадьбы и одни похороны», изменяются к лучшему, повстречав героиню Макдауэлл. В одном из интервью Энди спросили, действует ли она так же на мужчин в жизни.

Если вам мужчина дорог — любите его таким, какой он есть.

— Я уверена, что люди всегда остаются такими, какими родились, — ответила 59-летняя актриса. — Они могут стараться выглядеть лучше, когда им это нужно, но никогда не меняются. Так что лучше с самого начала знать, какого человека вы хотите видеть рядом и на какие его недостатки ни за что на свете не сможете закрыть глаза. Если вам мужчина дорог — любите его таким, какой он есть.

Энди дважды была замужем, в первом браке родила троих детей. Постоянного партнера у нее сейчас нет.