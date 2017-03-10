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Мишель Уильямс: «Я похожа на кошку»

Мишель Уильямс (Michelle Williams) на показе коллекции Louis Vuitton, Париж, Франция, 8 марта 2017.

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Мишель Уильямс: «Я похожа на кошку»
Фото: GlobalLookPress

Показ новой коллекции Louis Vuitton прошел в рамках Недели моды в Париже. Помимо Мишель Уильямс шоу посетили Анна Винтур (Anna Wintour), Софи Тернер (Sophie Turner), Джастин Теру (Justin Theroux), Изабель Юппер (Isabelle Huppert) и многие другие.

У 36-летней Уильямс есть 11-летняя дочь, которую она родила в отношениях с Хитом Леджером (Heath Ledger). С Хитом она рассталась еще до того, как актер погиб. После она встречалась с актером Джейсоном Сигелом (Jason Segel). Сейчас актриса одна. 

Возникает желание находиться рядом с кем-то еще, но не выходить замуж.

— Конечно, я никогда не думала, что буду начинать новые отношения в 36 лет, будучи мамой 11-летнего ребенка, — сказала звезда в интервью журналу Porter недавно. — Я похожа на кошку: по натуре очень домашний человек – мне нравится оставаться дома и заботиться о близких людях. При этом люблю быть собой, только поэтому у меня возникает желание находиться рядом с кем-то еще, но не выходить замуж за неподходящего человека.

По словам Мишель, она все еще не может примириться с тем, что ее дочь Матильда растет без отца. «С этим никогда не будет все в порядке», — сказала звезда.

 
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0 Не нравится 0 Нравится 10.03.2017 Теги: Мишель Уильямс

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