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Том Хиддлстон: «Мы оба были в поиске настоящих чувств»

Том Хиддлстон (Tom Hiddleston) на премьере мультфильма «Дикие предки», Лондон, Англия, 14 января 2018.

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Том Хиддлстон: «Мы оба были в поиске настоящих чувств»
Фото: GlobalLookPress

В Лондоне состоялась премьера анимационного фильма британской студии Aardman Animations «Дикие предки». Хиддлстон озвучил в мультфильме злодея по имени Лорд Нут. 

Недавно звезда фильма «Мстители» рассказал о том, как начался его роман с Тейлор Свифт (Taylor Swift). 

— В момент нашего знакомства мы оба были в поиске настоящих чувств, — признался 36-летний актер в одном из интервью. — И решили пообедать вместе, просто по-дружески. Затем нам захотелось куда-нибудь съездить вместе. Так все и произошло.

Некоторые подозревали, что отношения Тома и Тейлор были ненастоящими, игрой на публику ради пиара.

Тейлор удивительная женщина.

— Между нами все было по-настоящему! — говорит Хиддлстон. — Тейлор удивительная женщина. Она красива, добра, и с ней всегда весело.

Сейчас сердце звезды свободно:

— Я все еще пытаюсь придумать способ, как быть в отношениях и сохранить их, не скрываясь при этом от окружающих. 

Напомним, что Том Хиддлстон встречался с Тейлор Свифт на протяжении нескольких месяцев в 2016 году. Этот роман наделал много шума в прессе. 

 

 

 
0 Не нравится 1 Нравится 17.01.2018 Теги: Том Хиддлстон

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