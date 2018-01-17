Том Хиддлстон: «Мы оба были в поиске настоящих чувств»

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В Лондоне состоялась премьера анимационного фильма британской студии Aardman Animations «Дикие предки». Хиддлстон озвучил в мультфильме злодея по имени Лорд Нут.

Недавно звезда фильма «Мстители» рассказал о том, как начался его роман с Тейлор Свифт (Taylor Swift).

— В момент нашего знакомства мы оба были в поиске настоящих чувств, — признался 36-летний актер в одном из интервью. — И решили пообедать вместе, просто по-дружески. Затем нам захотелось куда-нибудь съездить вместе. Так все и произошло.

Некоторые подозревали, что отношения Тома и Тейлор были ненастоящими, игрой на публику ради пиара.

Тейлор удивительная женщина.

— Между нами все было по-настоящему! — говорит Хиддлстон. — Тейлор удивительная женщина. Она красива, добра, и с ней всегда весело.

Сейчас сердце звезды свободно:

— Я все еще пытаюсь придумать способ, как быть в отношениях и сохранить их, не скрываясь при этом от окружающих.

Напомним, что Том Хиддлстон встречался с Тейлор Свифт на протяжении нескольких месяцев в 2016 году. Этот роман наделал много шума в прессе.