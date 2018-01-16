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Энди Макдауэлл: «После 30 — это лучший возраст»

Актриса Энди Макдауэлл (Andie MacDowell) на пресс-конференции, Пасадина, США, 13 января 2018.

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Энди Макдауэлл: «После 30 — это лучший возраст»
Фото: GlobalLookPress

Энди Макдауэлл посетила презентацию телеканалов Hallmark Channel и Hallmark Movies & Mysteries Winter 2018, на которых были представлены проекты на 2018 год. 

Макдауэлл чудесно выглядит для своих 59 лет. По ее мнению, женщины становятся по-настоящему прекрасными только после тридцати. Об этом она рассказала в интервью изданию Variety:

С возрастом мы становимся привлекательнее.

— Я думаю, что после 30 — это лучший возраст для женщины, — утверждает актриса. — В этом возрасте женщины действительно красивы. Мужчин в возрасте больше любят, потому что они становятся мужественнее. Но на самом деле мы ничем не отличаемся, мы стареем точно так же. Я уверена, что с возрастом мы  становимся привлекательнее.

По мнению Энди, фиксация на красоте юных девушек — просто привычка, от которой можно избавить общество.

— Это стереотип, что женщины в возрасте не интересны, — говорит звезда. — Многие не хотят снимать женщин в возрасте, считая, что в кино ходят для того, чтобы смотреть на молодых. Считается, что люди не хотят видеть программы, шоу и фильмы о зрелых женщинах. Так было очень долгое время. Однако сейчас мы добились прогресса.

 

 

 
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0 Не нравится 0 Нравится 16.01.2018 Теги: Энди Макдауэлл

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