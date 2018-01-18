Кристин Дэвис: «Я девушка с формами»

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На днях в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии журнала Marie Claire Image Makers Awards 2018. Звезда сериала «Секс в большом городе» появилась на мероприятии в элегантном облегающем платье бордового оттенка.

Дэвис никогда не была худышкой. Она из тех, кто не воюет с лишним весом. Для актрисы важнее оставаться в хорошем настроении.

Меня никак нельзя назвать самой худой в Голливуде.

— Я «девушка с формами». Меня никак нельзя назвать самой худой в Голливуде, но, по правде говоря, я никогда и не хотела быть худой, — рассуждает 52-летняя звезда. — Были периоды, когда я ограничивала себя в еде, отказывалась от одного, от другого, но сейчас я разрешаю себе все. Я никогда не позволяю себе быть слишком голодной, ем каждый три часа или около того, в основном белок, хорошие углеводы, овощи и салаты. Мой совет – ешьте все, что хотите, главное – умеренность.

При этом Кристин регулярно ходит на пилатес, йогу и любит подолгу гулять.