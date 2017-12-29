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Тимур Родригез: «Мой папа играл Деда Мороза на елках»

Тимур Родригез с семьей в Музее восстания машин, Москва, 16 декабря 2017.

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Тимур Родригез: «Мой папа играл Деда Мороза на елках»
Фото: GlobalLookPress

На кибер-елку в Музее восстания машин шоумэн Тимур Родригез пришел с женой Анной Девочкиной и сыновьями Мегелем и Даниэлем. Мигелю сейчас 8 лет, Даниэлю 5. 

Недавно в интервью журналу «7 Дней» Родригез рассказал о том, что когда-то подрабатывал на детских представлениях, изображая Бабу Ягу. 

Вспоминал голос Георгия Милляра и пугал детей!

— В моем детстве мой папа играл Деда Мороза на елках, — рассказал певец, которому сейчас 38 лет. — Я видел, как на него реагируют дети — для них он был настоящим волшебником, для меня папой. И при этом я понимал, что он фантастически крутой Дед Мороз — дело и в актерском мастерстве, и в подходе к детям. Потом я сам играл на елках, мы старались тоже оживить представления. В моей юности не было роботов, поэтому я обожал быть Бабой Ягой, брал костюм у папы в театре, вспоминал голос Георгия Милляра и пугал детей!

 

 

 
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0 Не нравится 0 Нравится 29.12.2017 Теги: тимур родригез

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