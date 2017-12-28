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Камилла Паркер-Боулз: «Это было ужасное время»

Герцогиня Корнуольская Камилла танцует на благотворительном мероприятии, Лондон, Англия, 23 декабря 2017.

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Камилла Паркер-Боулз: «Это было ужасное время»
Фото: GlobalLookPress

70-летняя герцогиня Камилла, супруга принца Чарльза, станцевала с профессиональным танцором на вечере в Букингемском дворце. Таким образом она продемонстрировала, что для пожилых людей важно оставаться активными физически. Герцогиня возглявляет британское Национальное общество борьбы с остеопорозом и регулярно привлекает внимание общества к этому заболеванию и способам профилактики.

В этом году в интервью Mail On Sunday Камилла впервые рассказала о том, что ей довелось пережить в девяностых. Тогда стало известно, что принц Чарльз изменял с ней своей жене Диане. 

Я не могла выйти из дома.

— Это было ужасное время. Я бы не пожелала такое и злейшему врагу, — призналась Камилла. — Я не смогла бы пережить это без моей семьи. Я не могла выйти из дома. Это время я решила провести за чтением: читать больше, чем могла в обычной жизни. Я пыталась делать что-то позитивное, училась рисовать — эти попытки не увенчались успехом, но жизнь наладилась. 

Папарацци постоянно дежурили у дома Паркер-Боулз, прятались в кустах и следовали за ней повсюду. 

 
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0 Не нравится 0 Нравится 28.12.2017 Теги: Камилла Паркер-Боулз

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