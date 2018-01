Сальма Хайек: «Я никогда не очищаю кожу по утрам»

Фото: GlobalLookPress

На церемонию вручения премии «Золотой глобус» Сальма пришла в компании подруги и коллеги Эшли Джадд (Ashley Judd). Женщины были одеты в черное в знак солидарности с жертвами сексуального насилия.

Кажется, что время не властно над Хайек. В 51 год она выглядит юной и цветущей. Недавно в интервью для газеты The New Your Times красавица рассказала о том, как ухаживает за кожей. По словам Сальмы, она не умывается по утрам.

Если хорошо умыться на ночь, как ты окажешься грязной утром?

— Я никогда не очищаю кожу по утрам, — сказала звезда. — Моя бабушка учила меня, что за ночь кожа восстанавливает все вещества, которые потеряла за день. Вдобавок если хорошо умыться на ночь, как ты окажешься грязной утром? Это все придумывают фирмы, чтобы мы покупали у них больше средств. Я брызгаю на лицо розовую воду, она такая нежная и пробуждает кожу. Потом я увлажняю кожу. В моей линии Nuance есть масло, которое мне нравится. Солнцезащитный крем я не использую, если только не планирую быть на солнце весь день. Зачем? Не думаю, что химия в солнцезащитных средствах полезна для кожи. Я верю, что вещи надо использовать тогда, когда они действительно нужны.