Тильда Суинтон: «Я продолжала бы любить детей»
Актриса Тильда Суинтон (Tilda Swinton) на фотоколле фестиваля Lumiere, Лион, Франция, 15 октября 2017.
Кинофестиваль Lumiere стартовал во французском Лионе недавно. Тильда Суинтон представила на нем сразу две своих работы, в фильмах «Окча» и «Суспирия».
У Тильды исключительная биография. Она родилась в семье британских аристократов, история ее рода насчитывает более тысячи лет. Вместо того чтобы выйти замуж за какого-нибудь герцога, чего от нее ожидали родители и все окружающие, после колледжа юная Суинтон вступила в Коммунистическую партию и отправилась на два года в Южную Африку, работать в школах добровольцем. После чего всерьез увлеклась театром. Недавно в интервью для журнала Psychologies актрису спросили, как ее родители реагировали на столь неподобающие для леди занятия.
Родители были бесконечно далеки от моих увлечений.
— Черт, не знаю… Мне просто в голову не приходило интересоваться, — ответила звезда, которой сейчас 56 лет. — Понимаете, они никогда не ставили отношения с нами в зависимость от наших социальных успехов. В моем случае, конечно, родители были бесконечно далеки от моих увлечений — компартия, авангардное искусство, перформансы, съемки в жутко художественно-новаторских фильмах Дерека Джармена, я ведь за восемь лет сыграла в семи его картинах. Отец тогда посмотрел «Караваджо» и только пожал плечами. Я хохотала над выражением его лица – озадаченным и страшно серьезным! В общем, это было так далеко от них. Я ушла в некий абсолютно чуждый им мир. Вот теперь думаю: в какой мир должны уйти мои дети (вообще-то пока им 18, они хиппи и ниспровергатели всех устоев), чтобы я считала его абсолютно чуждым? Наверное, стать бухгалтерами по профессии и фашистами по убеждениям! Я задала себе вопрос: что бы я чувствовала? И ответила: все ту же любовь. Я продолжала бы их любить. И мои родители поступили так же.