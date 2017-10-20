Тильда Суинтон: «Я продолжала бы любить детей»

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Кинофестиваль Lumiere стартовал во французском Лионе недавно. Тильда Суинтон представила на нем сразу две своих работы, в фильмах «Окча» и «Суспирия».

У Тильды исключительная биография. Она родилась в семье британских аристократов, история ее рода насчитывает более тысячи лет. Вместо того чтобы выйти замуж за какого-нибудь герцога, чего от нее ожидали родители и все окружающие, после колледжа юная Суинтон вступила в Коммунистическую партию и отправилась на два года в Южную Африку, работать в школах добровольцем. После чего всерьез увлеклась театром. Недавно в интервью для журнала Psychologies актрису спросили, как ее родители реагировали на столь неподобающие для леди занятия.

Родители были бесконечно далеки от моих увлечений.

— Черт, не знаю… Мне просто в голову не приходило интересоваться, — ответила звезда, которой сейчас 56 лет. — Понимаете, они никогда не ставили отношения с нами в зависимость от наших социальных успехов. В моем случае, конечно, родители были бесконечно далеки от моих увлечений — компартия, авангардное искусство, перформансы, съемки в жутко художественно-новаторских фильмах Дерека Джармена, я ведь за восемь лет сыграла в семи его картинах. Отец тогда посмотрел «Караваджо» и только пожал плечами. Я хохотала над выражением его лица – озадаченным и страшно серьезным! В общем, это было так далеко от них. Я ушла в некий абсолютно чуждый им мир. Вот теперь думаю: в какой мир должны уйти мои дети (вообще-то пока им 18, они хиппи и ниспровергатели всех устоев), чтобы я считала его абсолютно чуждым? Наверное, стать бухгалтерами по профессии и фашистами по убеждениям! Я задала себе вопрос: что бы я чувствовала? И ответила: все ту же любовь. Я продолжала бы их любить. И мои родители поступили так же.