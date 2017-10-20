 
 

Самое
обсуждаемое

   
 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Тильда Суинтон: «Я продолжала бы любить детей»

Актриса Тильда Суинтон (Tilda Swinton) на фотоколле фестиваля Lumiere, Лион, Франция, 15 октября 2017.

2 0
Тильда Суинтон: «Я продолжала бы любить детей»
Фото: GlobalLookPress

Кинофестиваль Lumiere стартовал во французском Лионе недавно. Тильда Суинтон представила на нем сразу две своих работы, в фильмах «Окча» и «Суспирия». 

У Тильды исключительная биография. Она родилась в семье британских аристократов, история ее рода насчитывает более тысячи лет. Вместо того чтобы выйти замуж за какого-нибудь герцога, чего от нее ожидали родители и все окружающие, после колледжа юная Суинтон вступила в Коммунистическую партию и отправилась на два года в Южную Африку, работать в школах добровольцем. После чего всерьез увлеклась театром. Недавно в интервью для журнала Psychologies актрису спросили, как ее родители реагировали на столь неподобающие для леди занятия. 

Родители были бесконечно далеки от моих увлечений.

— Черт, не знаю… Мне просто в голову не приходило интересоваться, — ответила звезда, которой сейчас 56 лет. — Понимаете, они никогда не ставили отношения с нами в зависимость от наших социальных успехов. В моем случае, конечно, родители были бесконечно далеки от моих увлечений — компартия, авангардное искусство, перформансы, съемки в жутко художественно-новаторских фильмах Дерека Джармена, я ведь за восемь лет сыграла в семи его картинах. Отец тогда посмотрел «Караваджо» и только пожал плечами. Я хохотала над выражением его лица – озадаченным и страшно серьезным! В общем, это было так далеко от них. Я ушла в некий абсолютно чуждый им мир. Вот теперь думаю: в какой мир должны уйти мои дети (вообще-то пока им 18, они хиппи и ниспровергатели всех устоев), чтобы я считала его абсолютно чуждым? Наверное, стать бухгалтерами по профессии и фашистами по убеждениям! Я задала себе вопрос: что бы я чувствовала? И ответила: все ту же любовь. Я продолжала бы их любить. И мои родители поступили так же.

 

 
Загрузка...
0 Не нравится 2 Нравится 20.10.2017 Теги: тильда суинтон

назад

  Планетарий Планетарий

Предыдущие фото

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору