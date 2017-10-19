Эшли Грин: «Я нетрадиционная невеста»

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Помимо звезды фильма «Сумерки» на благотворительном вечере amfAR побывали многие другие знаменитости: Хайди Клум (Heidi Klum), Мишель Родригез (Michelle Rodriguez), Мелани Гриффит (Melanie Griffith), Ферги (Fergie).

Год назад Пол Коури (Paul Khoury), бойфренд Эшли, сделал ей предложение. Сейчас актриса готовится к свадьбе. По ее словам, она — нестандартная невеста.

— Я, наверное, совершенно нетрадиционная невеста, — сказала 30-летняя Грин в интервью журналу People. — Мы сейчас в таком возрасте, когда множество наших друзей женятся, и многие из них очень нервничают из-за предсвадебных хлопот. Я не хочу войти в наш союз таким образом. Так что мы наслаждаемся стадией медовых месяцев помолвки.

Эшли утверждает, что еще не выбрала свадебное платье. Но она знает, чего именно хочет:

Найти для меня свадебное платье будет сложно.

— Найти для меня свадебное платье будет сложно, потому что я склоняюсь к простоте, но при этом мне нравятся интересные детали. Ищу идеальное сочетание. Я надевала столько вечерних платьев, и как найти свадебное, которое будет лучше их всех? Но когда я увижу идеальное платье, думаю, я сразу узнаю его.