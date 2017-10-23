Риз Уизерспун: «Ко мне много раз приставали»

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Церемония вручения премии Women in Hollywood прошла в Беверли-Хиллс на днях. Риз Уизерспун появилась на вечере с дочерью Авой Элизабет (Ava Elizabeth).

Тема сексуальных домогательств в Голливуде не утихает. Недавно в интервью журналу People Уизерспун призналась, что неоднократно становилась жертвой харрасмента.

Услышав все эти истории за последние дни, я тоже захотела говорить.

— Я испытываю невероятное отвращение к режиссеру, который напал на меня, когда мне было 16 лет, и злобу по отношению к агентам и продюсерам, которые заставили меня думать, будто замалчивание было условием моей работы, — сказала актриса, которой сейчас 41 год. — И хотела бы я сказать вам, что это был единичный случай, но, к сожалению, нет. Ко мне много раз приставали, и я не говорю об этом обычно. Но услышав все эти истории за последние дни, видя, как эти смелые женщины рассказывают о том, о чем мы привыкли умалчивать, я тоже захотела говорить, и говорить громко. Потому что я почувствовала себя менее одинокой на этой неделе, я никогда за время своей карьеры не чувствовала себя настолько не одинокой.

Актриса не уточнила имя человека, который ее домогался. Но его несложно вычислить: в 1992 году она работала над ролью в телесериале «Невыносимый выбор: Сохранить ребенка», режиссером которого выступил Энди Теннант (Andy Tennant).