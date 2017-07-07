Тильда Суинтон: «Я как Золушка, которой нужна фея»

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Показ новой коллекции Chanel прошел в рамках Недели высокой моды в Париже. Помимо Тильды посмотреть на творчество Карла Лагерфельда пришли Кара Делевинь (Cara Delevingne), Эмили Ратаковски (Emily Ratajkowski), Даутцен Крез (Doutzen Kroes), Кендалл Дженнер (Kendall Jenner) и многие другие.

Я страшно далека от модельной жизни.

Тильда высокая, стройная, у нее необычная и притягательная внешность. Недавно в интервью для журнала Elle ее спросили, не думала ли она сама стать моделью.

— Забавно, что при всех этих данных я не выношу походов в магазины, — ответила 56-летняя актриса. — Если бы не друзья-дизайнеры, которые присылают мне одежду, мне было бы нечего носить. Я как Золушка, которой нужна фея, наколдовывающая одежду. Такое же отношение у меня к косметике. Я ею почти не пользуюсь. В общем, я страшно далека от модельной жизни и современных представлений о красоте.