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Тильда Суинтон: «Я как Золушка, которой нужна фея»

Тильда Суинтон (Tilda Swinton) и Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld) на модном показе, Париж, 4 июля 2017.

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Тильда Суинтон: «Я как Золушка, которой нужна фея»
Фото: GlobalLookPress
 

Показ новой коллекции Chanel прошел в рамках Недели высокой моды в Париже. Помимо Тильды посмотреть на творчество Карла Лагерфельда пришли Кара Делевинь (Cara Delevingne), Эмили Ратаковски (Emily Ratajkowski), Даутцен Крез (Doutzen Kroes), Кендалл Дженнер (Kendall Jenner) и многие другие. 

Я страшно далека от модельной жизни.

Тильда высокая, стройная, у нее необычная и притягательная внешность. Недавно в интервью для журнала Elle ее спросили, не думала ли она сама стать моделью. 

— Забавно, что при всех этих данных я не выношу походов в магазины, — ответила 56-летняя актриса. — Если бы не друзья-дизайнеры, которые присылают мне одежду, мне было бы нечего носить. Я как Золушка, которой нужна фея, наколдовывающая одежду. Такое же отношение у меня к косметике. Я ею почти не пользуюсь. В общем, я страшно далека от модельной жизни и современных представлений о красоте.

 
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0 Не нравится 1 Нравится 07.07.2017 Теги: тильда суинтон

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