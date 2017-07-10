Памела Андерсон: «Знаю рецепты для романтического ужина»

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На днях Памела Андерсон посетила показ купальников Rock My Swim Fashion Show. Звезда выбрала для этого мероприятия черное полупрозрачное платье в пол.

Только в прессе начали обсуждать предполагаемый роман Памелы с футболистом Адилем Рами (Adil Rami), как появился новый слух: актриса теперь встречается с 29-летним нападающим «Сент-Этьена» Ноланом Ру (Nolan Roux). Неизвестно, правда ли это, но можно сказать точно, что 50-летняя Андерсон нравится представителям сильного пола. Ее часто видят в компании симпатичных молодых мужчин, которые явно за ней ухаживают. В одном из интервью актриса рассказала, что ей нравится готовить для романтического ужина.

И все это афродизиаки.

— Из напитков лучший вариант — шампанское, — утверждает Андерсен. — А еще прекрасный вариант для хорошего секса — яичный ликер: яйца смешивают с молоком, сливками, медом, ванилью и мускатным орехом. Вместо молока можно добавить молоко кокосового ореха. К таким сладким напиткам подают устрицы и салат из авокадо, а из фруктов — бананы, финики, манго. Все это очень вкусно, некалорийно. И все это афродизиаки.