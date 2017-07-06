Моника Беллуччи: «Подожди, девочка моя, я уже иду»

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Премьера нового фильма Эмира Кустурицы (Emir Kusturica) «По млечному пути» состоялась в Мадриде на днях. Главную женскую роль в фильме сыграла Моника Беллуччи.

Недавно в интервью журналу Paris Match знаменитая красавица призналась, что ее сердце вновь несвободно и что в ее жизни начался новый этап. Моника отказалась сообщить что-либо еще о своем новом избраннике. Ходят слухи, что возлюбленный звезды — 44-летний французский актер Жиль Леллуш (Gilles Lellouche).

Зато о своих детях Беллуччи готова говорить бесконечно, как все мамы. Ее старшей дочери Деве (Deva) уже 13, и актриса волнуется за нее.

Дева — очень красивая девочка.

— Она уже с меня ростом! — Говорила 52-летняя Моника в интервью журналу The Hollywood Reporter. — Возможно, это нескромно с моей стороны, но Дева — (шепчет) очень красивая девочка. И я заранее готовлю тяжелые орудия, чтобы помогать ей отбиваться от женихов.

— Да вам от своих бы отбиться! — Прокомментировал журналист.

— Со своими уж я как-нибудь справлюсь, а вот Деве явно нужна будет помощь, — со смехом ответила Моника. -— Подожди, девочка моя, я уже иду. С битой наперевес!