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Моника Беллуччи: «Подожди, девочка моя, я уже иду»

Актриса Моника Беллуччи (Monica Bellucci) на фотоколле фильма, Мадрид, Испания, 29 июня 2017.

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Моника Беллуччи: «Подожди, девочка моя, я уже иду»
Фото: GlobalLookPress
 

Премьера нового фильма Эмира Кустурицы (Emir Kusturica) «По млечному пути» состоялась в Мадриде на днях. Главную женскую роль в фильме сыграла Моника Беллуччи. 

Недавно в интервью журналу Paris Match знаменитая красавица призналась, что ее сердце вновь несвободно и что в ее жизни начался новый этап. Моника отказалась сообщить что-либо еще о своем новом избраннике. Ходят слухи, что возлюбленный звезды — 44-летний французский актер Жиль Леллуш (Gilles Lellouche).

Зато о своих детях Беллуччи готова говорить бесконечно, как все мамы. Ее старшей дочери Деве (Deva) уже 13, и актриса волнуется за нее. 

Дева — очень красивая девочка.

— Она уже с меня ростом! — Говорила 52-летняя Моника в интервью журналу The Hollywood Reporter. — Возможно, это нескромно с моей стороны, но Дева — (шепчет) очень красивая девочка. И я заранее готовлю тяжелые орудия, чтобы помогать ей отбиваться от женихов.

— Да вам от своих бы отбиться! — Прокомментировал журналист. 

— Со своими уж я как-нибудь справлюсь, а вот Деве явно нужна будет помощь, — со смехом ответила Моника. -— Подожди, девочка моя, я уже иду. С битой наперевес!

 
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0 Не нравится 3 Нравится 06.07.2017 Теги: Моника Беллучи

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