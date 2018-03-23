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Тильда Суинтон: «Русские — это скрытые кельты»

Актриса Тильда Суинтон (Tilda Swinton) на показе фильма «Остров собак», Нью-Йорк, США, 20 марта 2018.

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Тильда Суинтон: «Русские — это скрытые кельты»
Фото: GlobalLookPress

На специальном показе нового фильма Уэса Андерсона (Wes Anderson) «Остров собак» Тильда Суинтон появилась в черных брюках, черной же водолазке и эффектном золотистом пиджаке. 

В одном из последних интервью Суинтон призналась, что росла в окружении русских картин и книг. При этом знаменитая представительница древнего англо-шотландского рода полагает, что у русских есть некое общее «темное начало».

Мне тут сразу все показалось родным.

— Я была связана с Россией с детства, — говорила 57-летняя Суинтон. — Моя прабабушка из Шотландии, но она родилась и выросла в Санкт-Петербурге. Так что я росла в окружении русских картин и книг, но впервые приехала сюда, только когда мы снимали «Орландо». Должна сказать, мне тут сразу все показалось родным: как и у шотландцев, у вас есть какое-то объединяющее темное начало. Подозреваю, что русские — это скрытые кельты. В фильме «Я любовь» моя героиня была русской, эмигранткой из Советского Союза, человеком, оторванным от корней и привычной жизни. Открою секрет — я отчасти срисовала ее образ с моей русской подруги, которая сейчас живет в Штатах, ей пришлось предолеть те же препятствия.

 

 

 
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0 Не нравится 2 Нравится 23.03.2018 Теги: тильда суинтон

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