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Алена Свиридова: «Смысл брака в полном слиянии»

Певица Алена Свиридова на дне рождения салона красоты, Москва, 20 марта 2018.

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Алена Свиридова: «Смысл брака в полном слиянии»
Фото: Пресс-служба

Недавно день рождения отпраздновал салон красоты «Саванна». Алена Свиридова пришла на вечеринку в укороченных рваных джинсах и блузке с разрезами на плечах. 

Уже около восьми лет знаменитая певица встречается с армянским бизнесменом Давидом Варданяном. Периодически появляются слухи о том, что пара узаконила свои отношения. Недавно в интервью журналу «Собеседник» Свиридова объяснила, что принципиально не хочет отправляться в ЗАГС. 

Чтобы это принять, нужно быть религиозным человеком.

— Замуж я не собираюсь, — заявила артистка, которой сейчас 55 лет. — Сакральный смысл брака в полном слиянии и ответственности друг за друга. Обычно, вступая в брак, дают клятвы: быть вместе и в болезни, и в старости, с толстыми боками, лысиной и прочими атрибутами...Чтобы это принять, нужно быть религиозным человеком, воспитанным в таких традициях. Мы не такие, нас воспитывали по-другому, поэтому нам сложно это принять.

Также Алена рассказала о том, как она познакомилась со своим избранником. Напомним, что Давид младше ее на 14 лет. Выяснилось, что они впервые увидели друг друга на светской вечеринке в Ереване. 

— Я была ненакрашенная, в каком-то спортивном костюме... Но Давид все равно обратил на меня внимание, — вспоминала певица.

На следующий день после знакомства Варданян пригласил Свиридову в кино. С этого и начался их роман. 

 

 
0 Не нравится 0 Нравится 26.03.2018 Теги: Алена Свиридова

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