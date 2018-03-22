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Билл Мюррей: «Все дело в обязательствах»

Билл Мюррей (Bill Murray) на показе анимационного фильма «Остров собак», Нью-Йорк, США, 20 марта 2018.

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Билл Мюррей: «Все дело в обязательствах»
Фото: GlobalLookPress

Мюррей озвучил одного из персонажей в новом фильме Уэса Андерсона (Wes Anderson) «Остров собак», премьера которого прошла в США недавно. 

Звезда картин «Охотники за привидениями» и «День сурка» был дважды женат, у него шестеро сыновей. Недавно знаменитый радиоведущий Говард Стерн (Howard Stern) спросил актера, почему он сейчас одинок. Мюррей ответил, что не чувствует себя одиноким и у него нет проблем с тем, чтобы находить общий язык с другими людьми. Но он часто не может найти общий язык с самим собой. А еще, оказывается, Билл часто задумывается о том, почему так и не нашел любовь на всю жизнь.

Не уверен, что я делаю что-то, чтобы найти любовь.

— Я думаю об этом, — говорил Мюррей, которому сейчас 67 лет. — Не уверен, что я делаю что-то, чтобы найти любовь. У меня есть сыновья. Есть дети, за которых я несу ответственность, и мне это очень нравится. И их, конечно, не было бы без женщин. Не хочу преуменьшать значимость отношений с женщиной, но я не могу посвятить себя отношениям, если в моей жизни уже есть люди, о которых действительно необходимо заботиться. Это не эгоизм... Скорее, обязательства. 

 

 

 
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0 Не нравится 0 Нравится 22.03.2018 Теги: Билл Мюррей

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