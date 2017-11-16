Тиль Швайгер: «Кто же главный хулиган на планете?»

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Актер Тиль Швайгер со своей дочкой Луной (Luna) посетил церемонию вручения наград «GQ Men of the Year 2017».

Недавно в интервью газете Rheinische Post Швайгер заявил, что немцам ближе русский менталитет, чем американский.

— Я прожил в Штатах семь лет, я знаю, о чем говорю, — сказал актер. — В США слишком много шоу, все слишком поверхностно. За годы жизни в Америке у меня появилось всего два друга, один из которых оказался британцем.

Кроме того, звезда фильмов «Достучаться до небес» и «Бесславные ублюдки» полагает, что неправильно воспринимать Россию как агрессора.

У кого больше военных баз?

— Много ли войн начала после Второй мировой Россия и сколько их начала Америка? — Рассуждал 53-летний актер. — У кого больше военных баз? Кто же тогда главный «хулиган» на планете?

Тиль напомнил, что это армия США вторглась в Ирак и дестабилизировала ситуацию на Ближнем Востоке. Теперь расхлебывать эту кашу приходится всем, включая европейцев. Однако никто не потребовал ввести санкции против Америки. Кроме того, по мнению Швайгера, введенные ограничительные меры служат только интересам Вашингтона и не идут на пользу его соотечественникам в Германии.