Саша Project: «Вынесен судебный приговор в мою пользу»

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В «Караоке бар Синематограф» состоялась презентация клипа «Адреналин» группы «Стрелки». На мероприятии помимо певицы Саши побывали Даниил Федоров, Анна Калашникова, Ираклий и многие другие.

В начале нулевых Саша была очень популярна: ее хиты «Мне очень нужен ты», «Говорила мама», «Белое платье» напевала вся страна. А затем она в одночасье пропала из телеэфиров. Оказалось, что все это время звезда боролась с последствиями неудачной пластической операции. Этим летом Саша наконец отсудила у клиники 2 миллиона рублей в качестве компенсации. Правда, ей не спешат выплачивать деньги. Об этом Саша недавно написала в своем Instagram:

Пишет неизвестная мне девушка, пишет злостные комментарии.

— Дорогие друзья, как вам всем известно, очень давно я пострадала в московской клинике «БИОС», много об этом говорили и писали, — рассказывала артистка, которой сейчас 31 год. — Мы долго судились, огромное количество статей, эфиров вышло, и совсем недавно я наконец-то выиграла суд. Я долго этого ждала и не только я одна, все меня поддерживали и переживали. Суд вынес приговор, по итогу которого мне должны выплатить денежную компенсацию, но буквально сегодня мне, моим друзьям в direct пишет неизвестная мне девушка, что ещё хуже пишет злостные комментарии, из ее слов я поняла одно, что она с мамой является владелицей той самой клиники, а самое главное, что я обманщица и что они ни в чем не виноваты, ничего не будут платить. Много слов сказано уже, вынесен судебный приговор в мою пользу и кого-то осуждать или обвинять я не собираюсь. Мои родные, если кому-то ещё писала эта девушка, прошу вас отправить мне это в direct и заранее извиняюсь за эту ситуацию.