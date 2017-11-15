Киану Ривз: «Я простил отца»

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Недавно Киану Ривз занялся издательским бизнесом: он присоединился к команде издательства X Artists' Books и намерен выпускать книги о современных художниках. Презентация его первого проекта прошла в Париже на днях.

Отец Киану бросил семью, когда мальчику было три года. Сейчас актер не поддерживает отношений с родителем. Но он смог простить непутевого папу.

Всё равно он остается твоим отцом.

— Когда тебя предают твои родители — это действительно тяжело, — сказал 53-летний Ривз в интервью «Известиям» недавно. — Я тосковал по своему отцу в детстве. Обижался. Сердился. Но потом я понял, что связь «родитель–ребенок» — нерушима. Иногда твоим отцом может оказаться недоумок, псих, мерзавец, убийца или, как у меня, наркоман. И всё равно он остается твоим отцом. Ты должен простить его и хранить его образ в твоем сердце. Я простил. Как Гамлет прощает свою мать.

Впоследствии мать звезды еще три раза выходила замуж. В этом Киану не видит ничего плохого:

— Что же касается моих отчимов — нет, с ними у меня не было проблем, — говорит актер. — Наоборот, я признателен маме за этих мужчин в нашей жизни — каждый чему-нибудь да научил.