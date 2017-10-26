Татьяна Волосожар: «Успеваем соскучиться друг по другу»

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На днях в ГУМе состоялся романтический праздник «День Джульетты». Татьяна Волосожар и Максим Траньков публично поделились историей своей любви. Эта акция была посвящена новому ледовому шоу Ильи Авербуха «Ромео и Джульетта».

Волосожар и Траньков и живут, и работают вместе. Недавно в интервью для Woman.ru их спросили, не хочется ли отдохнуть друг от друга иногда.

У нас есть время затосковать друг по другу.

— Мы не устаем друг от друга, — сказала знаменитая фигуристка, которой сейчас 31 год. — К тому же сейчас у меня большую часть времени занимает дочка, мы с Максом даже успеваем соскучиться друг по другу. Утром, например, я ухожу пораньше погулять с малышкой, Макс в это время занимается своими делами. У нас есть время затосковать друг по другу.

Траньков поддержал супругу:

— Раньше, действительно, мы были вместе 24 часа, а сейчас с пополнением в семье наша жизнь круто изменилась, — рассказывал 34-летний Максим. — Таня много времени проводит с малышкой, мне нужно больше работать.