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Алексей Ягудин: «Свадьба в Москве требует пафоса»

Фигуристы Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина на «Дне Джульетты», 19 октября 2017.

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Алексей Ягудин: «Свадьба в Москве требует пафоса»
Фото: Пресс-служба

В ГУМе прошла необычная промо-акция ледового спектакля «Ромео и Джульетта», который на днях стартует в Москве. На втором этаже торгового центра был установлен портативный Робозагс, с его помощью москвичи могли пройти символический обряд бракосочетания. 

На мероприятии Алексей Ягудин рассказал о том, как он женился на Татьяне Тотьмяниной.

Официальная регистрация брака ничего не меняла.

— Наша настоящая свадьба состоялась в феврале прошлого года в Красноярске, — сказал 37-летний Ягудин. — Этот город я очень люблю, поэтому и решили поставить штамп именно там. К тому же торжество в Москве требует пафоса, звездных гостей, а мы не хотели шумихи и суеты. Мы с Таней более 10 лет и давно жили гражданском браке, воспитывали двух дочерей, поэтому официальная регистрация брака ничего не меняла. Мы просто хотели, чтобы было поменьше вопросов, но в итоге их стало еще больше — почему не Москва, а Сибирь, почему платье невесты было не белое, а темно-синее…

Почему же Татьяна была в темно-синем платье? Алексей пояснил: 

— Белое платье символизирует девственность и чистоту невесты, а на маме двоих детей оно смотрелось бы странно. Поэтому Таня надело то, что было под рукой, ничего специально не шила. Нам не важен внешний антураж, шумиха. Главное — любовь, а не внешние эффекты. А у нас она огромная!

 
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0 Не нравится 1 Нравится 27.10.2017 Теги: Алексей Ягудин

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