 
 

Самое
обсуждаемое

   
 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Кэтрин Зета-Джонс: «Теперь страшно даже это вспоминать»

Кэтрин Зета-Джонс (Catherine Zeta-Jones) на пресс-конференции, Канны, Франция, 17 октября 2017.

1 0
Кэтрин Зета-Джонс: «Теперь страшно даже это вспоминать»
Фото: GlobalLookPress

Актриса Кэтрин Зета-Джонс представила в Каннах фильм «Крестная мать кокаина», в котором она сыграла главную роль. Это биографическая драма о колумбийской кокаиновой баронессе Грисельде Бланко (Griselda Blanco).

В 2013 году муж Кэтрин Майкл Дуглас (Michael Douglas) объявил, что подает на развод. Актер заявил, что «не в силах терпеть больше глобальную депрессию, которая ярко выражена из-за болезни Кэтрин». Напомним, что Зета-Джонс страдает от биполярного аффективного расстройства. Ее состояние усугубилось, когда Майкл проходил лечение от рака гортани. К счастью, через полгода супруги наладили отношения. Сейчас в их семье все хорошо.

Когда Майклу поставили диагноз, я совершенно расклеилась.

— Теперь страшно даже все это вспоминать…  — Сказала 48-летняя Зета-Джонс в интервью журналу «7 Дней». — Когда Майклу поставили диагноз, я совершенно расклеилась. Меня можно было просто соскребать с пола. Я понимала, что такое случается каждый день с разными людьми, но шок не проходил: «Боже, неужели это и правда происходит с нами?» Мне не доводилось раньше с подобными ситуациями сталкиваться, наверное, еще и поэтому не знала, что делать, как себя вести. А вот Майкл — невероятно мужественный человек. Это ему приходилось утешать и поддерживать меня. Да-да, именно Майкл помог мне стать сильнее. Оглядываясь назад, я не устаю поражаться силе его духа. Он буквально вырвал себя из когтей болезни! И с детьми вел себя открыто. Ничего не скрывал от них. С ужасом вспоминаю, как меня в самом начале дочка с сыном спрашивали: «А что, папочка умрет?» Они же совсем маленькие еще были. Хорошо, что Майкл сам решил им все объяснить. Дети его навещали в больнице, сидели с ним рядом, когда он приезжал на сеансы терапии. Нас всех этот опыт сделал сильнее. И мы справились в конечном счете. Но я никому не пожелаю пережить подобное…  

 
Загрузка...
0 Не нравится 1 Нравится 25.10.2017 Теги: Кэтрин Зета-Джонс

назад

  Планетарий Планетарий

Предыдущие фото

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору