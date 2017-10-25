Кэтрин Зета-Джонс: «Теперь страшно даже это вспоминать»

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Актриса Кэтрин Зета-Джонс представила в Каннах фильм «Крестная мать кокаина», в котором она сыграла главную роль. Это биографическая драма о колумбийской кокаиновой баронессе Грисельде Бланко (Griselda Blanco).

В 2013 году муж Кэтрин Майкл Дуглас (Michael Douglas) объявил, что подает на развод. Актер заявил, что «не в силах терпеть больше глобальную депрессию, которая ярко выражена из-за болезни Кэтрин». Напомним, что Зета-Джонс страдает от биполярного аффективного расстройства. Ее состояние усугубилось, когда Майкл проходил лечение от рака гортани. К счастью, через полгода супруги наладили отношения. Сейчас в их семье все хорошо.

Когда Майклу поставили диагноз, я совершенно расклеилась.

— Теперь страшно даже все это вспоминать… — Сказала 48-летняя Зета-Джонс в интервью журналу «7 Дней». — Когда Майклу поставили диагноз, я совершенно расклеилась. Меня можно было просто соскребать с пола. Я понимала, что такое случается каждый день с разными людьми, но шок не проходил: «Боже, неужели это и правда происходит с нами?» Мне не доводилось раньше с подобными ситуациями сталкиваться, наверное, еще и поэтому не знала, что делать, как себя вести. А вот Майкл — невероятно мужественный человек. Это ему приходилось утешать и поддерживать меня. Да-да, именно Майкл помог мне стать сильнее. Оглядываясь назад, я не устаю поражаться силе его духа. Он буквально вырвал себя из когтей болезни! И с детьми вел себя открыто. Ничего не скрывал от них. С ужасом вспоминаю, как меня в самом начале дочка с сыном спрашивали: «А что, папочка умрет?» Они же совсем маленькие еще были. Хорошо, что Майкл сам решил им все объяснить. Дети его навещали в больнице, сидели с ним рядом, когда он приезжал на сеансы терапии. Нас всех этот опыт сделал сильнее. И мы справились в конечном счете. Но я никому не пожелаю пережить подобное…