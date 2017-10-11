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Татьяна Веденеева: «Ребенок уже очень взрослый»

Актриса Татьяна Веденеева на ужине в ресторане La Prima, Москва, 4 октября 2017.

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Татьяна Веденеева: «Ребенок уже очень взрослый»
Фото: Пресс-служба

В столичном ресторане La Prima прошла дегустация нового меню. Татьяна Веденеева появилась на мероприятии в черном вечернем платье с открытыми плечами. 

Недавно в интервью для журнала Delfi Татьяна рассказала о том, какой она была мамой своему сыну Диме. Сейчас ему 32 года.  

Наверное, постоянное отсутствие семьи сыграло свою роль.

— Мой ребенок уже очень взрослый, — сказала звезда, которой сейчас 64 года. — Он с 11 лет жил в Англии — учился в boarding school (частная школа-пансион), потому что я очень много работала. Большинство мам живут рядом с такими школами и забирают детей хотя бы на выходные, а мы навещали Диму раз в два месяца, иногда чаще — если получалось. Наверное, постоянное отсутствие семьи сыграло свою роль: когда Дмитрий закончил гуманитарный вуз в Лондоне, он в Англии жить не захотел и вернулся в Россию. И потом, как он говорит, родина всегда издали кажется лучше и любишь ее больше.

По словам телеведущей, сейчас ее сын работает в сфере IT:

— Я с трудом понимаю то, чем он занимается: он работает с Google — придумывает некие приложения к телефонам системы Android, — пыталась объяснить Веденеева. — Например, вы что-то нафотографировали, начали чистить и… ой… стерли не ту фотографию. Но если у вас стоит это приложение, вы можете ее легко вернуть.

 
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0 Не нравится 0 Нравится 11.10.2017 Теги: Татьяна Веденеева

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