Эвелина Бледанс: «Сёмочке мы не говорили о разводе»

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Эвелина Бледанс появилась на дегустации нового меню в ресторане La Prima в элегантном комплекте из черной юбки-карандаша и белой кружевной блузки.

Месяц назад Эвелина призналась, что уже давно рассталась с Александром Семиным, отцом своего 5-летнего сына Сёмы. Мальчик о разводе родителей пока не знает.

Так и было до развода: то я работаю, то папа на гастролях.

— Сёмочке мы не говорили о разводе, тем более не готовили его как-то к этому, — сказала 48-летняя актриса в интервью журналу «Собеседник». — Нашему ребенку такие вещи непонятны – и хорошо. У нас так и было до развода: то я работаю, то папа на гастролях. Вопрос о посещениях мы не обговаривали. Если есть время, то папа придет к Сёме или же заберет его гулять. Также на отдых сынок может полететь и со мной, и отдельно с папой. С этим нет проблем. Мы, наоборот, всегда стараемся делать так, что если у меня работа, то Саша забирает Сёму, если же он на гастролях – ребенок на мне.