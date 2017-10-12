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Эвелина Бледанс: «Сёмочке мы не говорили о разводе»

Актриса Эвелина Бледанс на ужине в ресторане La Prima, Москва, 4 октября 2017.

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Эвелина Бледанс: «Сёмочке мы не говорили о разводе»
Фото: Пресс-служба

Эвелина Бледанс появилась на дегустации нового меню в ресторане La Prima в элегантном комплекте из черной юбки-карандаша и белой кружевной блузки.

Месяц назад Эвелина призналась, что уже давно рассталась с Александром Семиным, отцом своего 5-летнего сына Сёмы. Мальчик о разводе родителей пока не знает. 

Так и было до развода: то я работаю, то папа на гастролях.

— Сёмочке мы не говорили о разводе, тем более не готовили его как-то к этому, — сказала 48-летняя актриса в интервью журналу «Собеседник». — Нашему ребенку такие вещи непонятны – и хорошо. У нас так и было до развода: то я работаю, то папа на гастролях. Вопрос о посещениях мы не обговаривали. Если есть время, то папа придет к Сёме или же заберет его гулять. Также на отдых сынок может полететь и со мной, и отдельно с папой. С этим нет проблем. Мы, наоборот, всегда стараемся делать так, что если у меня работа, то Саша забирает Сёму, если же он на гастролях – ребенок на мне.

 
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1 Не нравится 0 Нравится 12.10.2017 Теги: эвелина бледанс

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