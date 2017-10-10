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Аврора: «Женщина должна выглядеть хорошо всегда»

Телеведущая Аврора на ужине в ресторане La Prima, Москва, 4 октября 2017.

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Аврора: «Женщина должна выглядеть хорошо всегда»
Фото: Пресс-служба

Вечером 4 октября столичный бомонд продегустировал новое осеннее меню ресторана La Prima от шеф-повара Тамаза Амаряна. Помимо Авроры на ужине побывали Евгения Линович, Эвелина Бледанс, Татьяна Веденеева и многие другие. 

Аврора всегда модно одета, она любит интересные стрижки, тщательно за собой ухаживает. По словам звезды, умение хорошо выглядеть у нее от матери.

Приходилось договариваться со спекулянтами, переплачивать, рисковать.

— Первые представления о красоте я получила от мамы, — рассказала телеведущая, которой сейчас 44 года, в интервью для журнала «Красота и здоровье». — Она всегда носила красивые заграничные вещи, несмотря на то, что в СССР это было очень непросто. Приходилось договариваться со спекулянтами, переплачивать, рисковать. Мама никогда не душилась «Красной Москвой» и не пользовалась ленинградской тушью. У нее была хорошая косметика. До сих пор помню эти волшебные коробочки: ароматы Dior, тушь и пудра Lancôme, румяна Estee Lauder — сколько труда и сил было вложено, чтобы их достать! Пожалуй, основной урок, который я усвоила от мамы: женщина должна выглядеть хорошо при любых обстоятельствах. А тем более сегодня, когда у нас для этого есть абсолютно все условия.

 
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0 Не нравится 0 Нравится 10.10.2017 Теги: Аврора

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