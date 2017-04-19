 
 

Самое
обсуждаемое

   
 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Анна Михалкова: «Я оказалась еврейской мамой»

Актриса Анна Михалкова на церемонии награждения премией «Главные герои», Москва, 10 апреля 2017.

2 2
Анна Михалкова: «Я оказалась еврейской мамой»
Фото: Пресс-служба

На церемонии вручения детской премии «Главные герои» старшая дочь Никиты Михалкова появилась в черном платье с цветочным принтом и джинсовой куртке. 

У 42-летней Михалковой и ее супруга, бизнесмена Альберта Бакова растут трое детей. Андрею сейчас 17 лет, Сергею 16, дочке Лидии — 3 года. Недавно в интервью для журнала Interview актриса призналась, что развивает карьеру в кино только для себя, в семье ее достижения не ценят: 

— В моей жизни был период, когда важным было доказать свой творческий потенциал, — сказала Михалкова. — Оказалось, этот внутренний и внешний труд не нужен никому, семье в том числе. В итоге я просто успокоилась и поняла, что есть моя территория — кино, и со стороны семьи мне признание не нужно. Да и какая мужу и детям разница, сколько у меня призов на полке, когда надо приготовить завтрак и прийти на родительское собрание.

Кстати, по словам Михалковой, на родительские собрания она ходит с удовольствием:

Хочется, чтобы про моего ребенка сказали, что он самый умный.

— У нас хорошие классы, родители все дружат. Переписываемся в чатах, обсуждаем, кто прогулял, кто двойку получил. В этом плане я оказалась еврейской мамой. Мне очень хочется, чтобы про моего ребенка сказали, что он самый умный, самый способный. Это оказалось гораздо важнее похвалы за хорошую игру в кино. Тут я похожа на папину маму, которая в успехах детей видела самореализацию.

 
2 Не нравится 2 Нравится 19.04.2017 Теги: анна михалкова

назад

  Планетарий Планетарий

Предыдущие фото

Обсуждение 1  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору