Анна Михалкова: «Я оказалась еврейской мамой»

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На церемонии вручения детской премии «Главные герои» старшая дочь Никиты Михалкова появилась в черном платье с цветочным принтом и джинсовой куртке.

У 42-летней Михалковой и ее супруга, бизнесмена Альберта Бакова растут трое детей. Андрею сейчас 17 лет, Сергею 16, дочке Лидии — 3 года. Недавно в интервью для журнала Interview актриса призналась, что развивает карьеру в кино только для себя, в семье ее достижения не ценят:

— В моей жизни был период, когда важным было доказать свой творческий потенциал, — сказала Михалкова. — Оказалось, этот внутренний и внешний труд не нужен никому, семье в том числе. В итоге я просто успокоилась и поняла, что есть моя территория — кино, и со стороны семьи мне признание не нужно. Да и какая мужу и детям разница, сколько у меня призов на полке, когда надо приготовить завтрак и прийти на родительское собрание.

Кстати, по словам Михалковой, на родительские собрания она ходит с удовольствием:

Хочется, чтобы про моего ребенка сказали, что он самый умный.

— У нас хорошие классы, родители все дружат. Переписываемся в чатах, обсуждаем, кто прогулял, кто двойку получил. В этом плане я оказалась еврейской мамой. Мне очень хочется, чтобы про моего ребенка сказали, что он самый умный, самый способный. Это оказалось гораздо важнее похвалы за хорошую игру в кино. Тут я похожа на папину маму, которая в успехах детей видела самореализацию.