Татьяна Навка: «Halloween, конечно, не наш праздник»

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На днях в ЦУМе открылся корнер российского бренда Naumi. На открытии помимо Татьяны Навки побывали Юлия Барановская, Наталья Чистякова-Ионова, Светлана Хоркина, Оксана Акиньшина и многие другие.

На днях Навка выложила в Instagram видео о том, как муж фигуристки, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вырезает из тыквы «светильник Джека», традиционный атрибут Хеллоуина. За действиями отца семейства наблюдает сама Навка и их маленькая дочь Надя.

Одевание различных нарядов убивает боязнь привидений.

— Halloween, конечно, не наш праздник, — подписала видео 42-летняя Навка. — Но приготовления к нему — вырезание тыквы и одевание различных нарядов — убивают напрочь боязнь к разным привидениям и страшилкам.