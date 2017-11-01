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Лариса Долина: «Вообще ничего не прощала»

Певица Лариса Долина на Неделе моды в Москве, 24 октября 2017.

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Лариса Долина: «Вообще ничего не прощала»
Фото: Пресс-служба

Лариса Долина стала гостьей уголка Mary Kay во время Недели моды в Москве. Звезда появилась на мероприятии в просторном платье с полосатым принтом и в черных ботинках. 

Одно время Долина славилась взрывным нравом. Она легко обижалась на коллег, на журналистов. По словам звезды, в последнее время она научилась относиться ко всему легче. 

Сейчас научилась прощать.

— Вообще ничего не прощала, никогда, я была очень обидчивой, — призналась Лариса, которой сейчас 62 года, в одном из интервью. — Сейчас научилась прощать, ну, практически все. Хочется пожить подольше, а все эти обиды… Давят очень сильно и отнимают, по капельке отнимают твои жизненные силы. А я не хочу этого, я хочу долго жить. Конечно, проживем, сколько Господь даст, но все равно ты можешь «подключиться» к этому процессу, надо помогать себе. Чтобы жить не просто так, а приносить пользу. И не только себе, но и другим. Я искренне не понимаю тех людей, которые живут только ради себя, и таких ведь много, я говорю о талантливых людях… Если Бог дал талант, ты обязан им делиться, потому что это не твое.
 

 
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0 Не нравится 2 Нравится 01.11.2017 Теги: Лариса Долина

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