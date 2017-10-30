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Альбина Джанабаева: «Сын всегда жил в любви»

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе на Неделе моды в Москве, 24 октября 2017.

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Альбина Джанабаева: «Сын всегда жил в любви»
Фото: Пресс-служба

На днях Валентин Юдашкин представил свою новую коллекцию pret-a-porter сезона весна-лето 2018 на Неделе моды в Москве. На вечере побывали Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева, они впервые за долгое время появились на публике вместе.

У Валерия и Альбины не самая простая история взаимоотношений. Напомним, в 2009 году Валерий Меладзе развелся с женой Ириной, от которой у него три дочери, после 18 лет брака и ушел к Альбине. Сейчас у него и экс-солистки группы «ВИА Гра» двое сыновей, Косте 13 лет, Луке 3 года. Недавно в интервью журналу Ok! Джанабаеву спросили, не ощущал ли старший сын, что у родителей не все гладко в отношениях, когда был маленьким.

Костя всегда жил в любви, гармонии и не чувствовал какого-то недостатка внимания.

— Ключевое слово здесь «маленький». Я делала всё, чтобы он не замечал моей грусти или отсутствия одного из нас, — ответила певица, которой сейчас 38 лет. — Я проводила с сыном всё свое свободное время, мы много путешествовали, он чувствовал любовь моей семьи, моих родителей, моих брата и сестры, они всегда были рядом. А то, что мы с Валерой до какого-то момента жили раздельно... Вряд ли ребенок в возрасте четырех-пяти лет сильно озадачивается таким обстоятельством и вникает во всё это. Он знает, что есть мама, есть папа, оба работают. Костя всегда жил в любви, гармонии и не чувствовал какого-то недостатка внимания.

 
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0 Не нравится 0 Нравится 30.10.2017 Теги: Альбина Джанабаева

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