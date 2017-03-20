Татьяна Котова: «Пью кровь дракона и читаю мантры по утрам»
Певица Татьяна Котова на Mercedez-Benz Fashion Week Russia, Москва, март 2017.
Певица Татьяна Котова стала гостьей студии Mary Kay на Российской неделе моды, которая завершилась недавно в Москве.
Обладательницу титула «Мисс Россия 2006» называют одной из самых сексапильных российских певиц. Недавно звезда поделилась в своем Instagram секретами красоты.
Важно, чтобы была мотивация.
— В комментариях довольно часто вижу вопросы про фигуру — какие секреты, тайны, заговоры, зелья я использую? – Написала Котова, которой сейчас 31 год. — Конечно же, ем молодильные яблочки, пью кровь дракона и читаю мантры по утрам. В разгрузочные дни совершаю прыжки с парашютом и теряю 2-3 кг. После 18.00 вдыхаю эфирное масло кипариса, которое снижает аппетит. А если серьезно, то контрастный душ и пробежка по утрам, занятия на эллиптическом тренажере по вечерам и побольше сезонных овощей и фруктов на столе до обеда, вот и все секреты. А ещё важно, чтобы была мотивация, в моем случае это работа и моя карьера, это главный стимул.
Напомним, с 2008 по 2010 год Котова была солисткой группы ВИА Гра, заменив Веру Брежневу. В 2016 году года стала одной из участниц трио Queens, в которую помимо Татьяны вошли ещё две экс-солистки «ВИА Гры»: Ольга Романовская и Санта Димопулос.