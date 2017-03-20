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Мария Берсенева: «Приворот — это смертный грех»

Актриса Мария Берсенева на Mercedez-Benz Fashion Week Russia, Москва, 12 марта 2017.

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Мария Берсенева: «Приворот — это смертный грех»
Фото: Пресс-служба

Показ коллекции Вадима Мерлиса под названием Arcturus прошел недавно в рамках Российской недели моды. Звезда сериала «Маргоша» появилась на шоу в закрытом синем платье в пол. 

Берсенева играет экстрасенса Воробьяшкину в cериале «Майор и магия», который сейчас показывают по Пятому каналу. Ее героиня обладает очень необычными способностями. Недавно в интервью для «Аргументов и фактов» актрису спросили, верит ли она в экстрасенсов. 

Моей маме предсказали, что я выйду замуж за военного.

— Я верю в Бога! — Ответила 35-летняя звезда. — Но не отрицаю, что существуют предвидение, какие-то знаки. Хотя мне в жизни подобные необъяснимые явления не встречались, скорее наоборот, моей маме предсказали, что я выйду замуж за военного и буду жить за границей. Пока всё мимо цели!

В интервью для Wday.ru актриса заявила, что ей приходилось гадать в юности. При этом она категорически против любовных приворотов:

— Надо помнить, что приворот — это использование темных сил, по сути — смертный грех. Разве может быть счастлив человек, убивший свою душу и душу другого человека?

 
0 Не нравится 0 Нравится 20.03.2017 Теги: мария берсенева

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