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Олеся Судзиловская: «Теперь я как за каменной стеной»

Актриса Олеся Судзиловская на Mercedez-Benz Fashion Week Russia, Москва, март 2017.

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Олеся Судзиловская: «Теперь я как за каменной стеной»
Фото: Пресс-служба

Актриса Олеся Судзиловская стала гостьей студии Mary Kay на Российской неделе моды, которая завершилась недавно в Москве.  

Судзиловская вышла замуж за своего избранника, бизнесмена Сергея Дзебаня, в 2009 году. К моменту свадьбы у пары уже был сын Артем. Год назад, в январе 2016 года актриса родила второго сына. Недавно в интервью для журнала Womanhit.ru Олеся рассказала о том, как ее изменил брак с Сергеем. 

Притяжение изначально было очень мощным.

 Мы очень изменились под влиянием друг друга, сказала Судзиловская, которой сейчас 42 года. Сережа многое приобретает от меня, я — от него. Когда мы смотрим вместе кино, замечаю, что у нас сходные реакции и фразы, которые мы выдаем в «эфир». Притяжение изначально было очень мощным, мы пробовали друг от друга не зависеть — не получается. А сейчас поняли, что все равно никуда не денемся, и расслабились. (Смеется.) Мы стали чаще смеяться вместе. Я не боюсь в какие-то моменты показать свою слабость, а Сережа — свою силу. Хотя, казалось бы, все должно быть наоборот. Но я, добившись определенного статуса и в жизни, и в профессии, всячески эту свою независимость демонстрировала. А Сережа всегда считал, что нельзя ограничивать ничью свободу, и редко что-то требовал. Теперь я как за каменной стеной и могу быть слабой. Ну, а Сергей уже не стесняется требовать внимания к себе.

 
0 Не нравится 2 Нравится 21.03.2017 Теги: Олеся Судзиловская

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