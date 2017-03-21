Олеся Судзиловская: «Теперь я как за каменной стеной»

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Актриса Олеся Судзиловская стала гостьей студии Mary Kay на Российской неделе моды, которая завершилась недавно в Москве.

Судзиловская вышла замуж за своего избранника, бизнесмена Сергея Дзебаня, в 2009 году. К моменту свадьбы у пары уже был сын Артем. Год назад, в январе 2016 года актриса родила второго сына. Недавно в интервью для журнала Womanhit.ru Олеся рассказала о том, как ее изменил брак с Сергеем.

Притяжение изначально было очень мощным.

— Мы очень изменились под влиянием друг друга, — сказала Судзиловская, которой сейчас 42 года. — Сережа многое приобретает от меня, я — от него. Когда мы смотрим вместе кино, замечаю, что у нас сходные реакции и фразы, которые мы выдаем в «эфир». Притяжение изначально было очень мощным, мы пробовали друг от друга не зависеть — не получается. А сейчас поняли, что все равно никуда не денемся, и расслабились. (Смеется.) Мы стали чаще смеяться вместе. Я не боюсь в какие-то моменты показать свою слабость, а Сережа — свою силу. Хотя, казалось бы, все должно быть наоборот. Но я, добившись определенного статуса и в жизни, и в профессии, всячески эту свою независимость демонстрировала. А Сережа всегда считал, что нельзя ограничивать ничью свободу, и редко что-то требовал. Теперь я как за каменной стеной и могу быть слабой. Ну, а Сергей уже не стесняется требовать внимания к себе.