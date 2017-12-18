Анастасия Волочкова: «У меня много завистников»
Балерина Анастасия Волочкова на церемонии вручения премии, Москва, 13 декабря 2017.
Церемония вручения Российской Национальной Музыкальной премии состоялась в Кремлевском дворце на днях. Анастасия Волочкова была на мероприятии в золотистом платье с очень глубоким декольте.
Недавно балерина оказалась в центре очередного скандала: в сеть попали ее интимные снимки, на которых она запечатлена с пиарщиком Черменом Дзотовым. В интервью интернет-журналу Dni.Ru танцовщица рассказала о том, как подобные ситуации отражаются на ее маленькой дочери Ариадне:
— Дочь знает, кто ее мама, она восхищается мною, у нее выработалась защитная реакция, и она понимает, что у меня много завистников, которые не являются такими же талантливыми, как я! — сказала Волочкова.
Звезда добавила, что намерена защищать свое доброе имя:
С моей же головы корона не упадет.
— Мне искренне жаль, что мое имя, которое я завоевывала годами своего тяжелого труда и сбитыми в кровь пальцами, кто-то пытается опорочить, — говорила балерина. — Но я научилась защищаться и подала на этого человека заявление в Следственный комитет. Человек хотел пиара, а получит антипиар! С моей же головы корона не упадет, она надета туда моими хорошими и добрыми делами, моими благотворительными концертами, куда люди приходят бесплатно.
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Обсуждение 9
Лучшие комментарии
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*Лучше бы этого декольте не было.. Акцент на недостатках.
18.12.17 11:19 Контекст комментария
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СимаКак то даже печально за неё. Просто любопытно чему в её случае можно завидовать? Одинокая, несчастная женщина. Ребёнок видит в сети мамино порно, мамино одиночество и несчастность в жизни. Жуткие ток шоу, где ничего хорошего о ней не слышно. Свадьба была пыль в глаза. Она себя воспринимает не адекватно. помойка которая сейчас вокруг неё, вполне логичный результат её пиара и беспорядочной жизни, жаль, исходные данные были хорошие, а результат...
18.12.17 16:10 Контекст комментария
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МимоГрудь выглядит крайне плохо. Неудачно сделаная операция? Всё-же, стоило-бы одеть бюстгалтер.
18.12.17 17:21 Контекст комментария
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ЛенаВсех искренне ей сочувствующих она называет завистниками... Позитивное у нее мышление, однако....
18.12.17 20:05 Контекст комментария
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IVA InternetПохоже, Волочкова искренне верит в существование своей короны. Ну и самомнение...
18.12.17 10:03 Контекст комментария
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ГласалмасСамый главный завистник Насти - ее же стилист. Хочет он ее извести своими нарядами.
19.12.17 15:41
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Кто-нибудь мне объяснит, чем она вообще сейчас занимается? Неужели танцует? В такой-то форме? Я помню ее первые шаги как балерины, у нее действительно были способности, может, даже талант. И все это она просто спустила в унитаз. Чему завидовать-то? Ни семьи, ни карьеры, ни красоты, одна скандальная известность.
18.12.17 23:57
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ЛенаВсех искренне ей сочувствующих она называет завистниками... Позитивное у нее мышление, однако....
18.12.17 20:05
-
МимоГрудь выглядит крайне плохо. Неудачно сделаная операция? Всё-же, стоило-бы одеть бюстгалтер.
18.12.17 17:21
-
СимаКак то даже печально за неё. Просто любопытно чему в её случае можно завидовать? Одинокая, несчастная женщина. Ребёнок видит в сети мамино порно, мамино одиночество и несчастность в жизни. Жуткие ток шоу, где ничего хорошего о ней не слышно. Свадьба была пыль в глаза. Она себя воспринимает не адекватно. помойка которая сейчас вокруг неё, вполне логичный результат её пиара и беспорядочной жизни, жаль, исходные данные были хорошие, а результат...
18.12.17 16:10
-
50/50Балерина, ага) сразу видно!
18.12.17 12:40
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*Лучше бы этого декольте не было.. Акцент на недостатках.
18.12.17 11:19
-
IVA InternetПохоже, Волочкова искренне верит в существование своей короны. Ну и самомнение...
18.12.17 10:03
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))))Неравнодушных к ней хватает,что даже удивляет ))))
18.12.17 02:48