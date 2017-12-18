Анастасия Волочкова: «У меня много завистников»

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Церемония вручения Российской Национальной Музыкальной премии состоялась в Кремлевском дворце на днях. Анастасия Волочкова была на мероприятии в золотистом платье с очень глубоким декольте.

Недавно балерина оказалась в центре очередного скандала: в сеть попали ее интимные снимки, на которых она запечатлена с пиарщиком Черменом Дзотовым. В интервью интернет-журналу Dni.Ru танцовщица рассказала о том, как подобные ситуации отражаются на ее маленькой дочери Ариадне:

— Дочь знает, кто ее мама, она восхищается мною, у нее выработалась защитная реакция, и она понимает, что у меня много завистников, которые не являются такими же талантливыми, как я! — сказала Волочкова.

Звезда добавила, что намерена защищать свое доброе имя:

С моей же головы корона не упадет.

— Мне искренне жаль, что мое имя, которое я завоевывала годами своего тяжелого труда и сбитыми в кровь пальцами, кто-то пытается опорочить, — говорила балерина. — Но я научилась защищаться и подала на этого человека заявление в Следственный комитет. Человек хотел пиара, а получит антипиар! С моей же головы корона не упадет, она надета туда моими хорошими и добрыми делами, моими благотворительными концертами, куда люди приходят бесплатно.