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Татьяна Котова: «Красила губы лаком для ногтей»

Певица Татьяна Котова на выставке Collection Premier Moscow, 20 февраля 2018.

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Татьяна Котова: «Красила губы лаком для ногтей»
Фото: Пресс-служба
На открытии выставки Collection Premier Moscow Татьяна Котова появилась в черной блузке, красной мини-юбке и красном же берете.
 
У Котовой чудесные брови: густые, красивой формы. Недавно в интервью журналу Wmj.ru звезда рассказала о том, как она добивается такого эффекта:
 

Предпочитаю окрашивать их хной.

 
— Брови у меня всегда ухоженные, — говорила 32-летняя певица. — Предпочитаю окрашивать их хной: натурально, долго держится эффект и плюс они становятся гуще. А в макияже прорисовываю брови тенями для век, они отлично подходят для создания идеальной формы. Но вот в юности совершила ряд бьюти-ошибок, о которых сейчас жалею. Например, я сбривала брови по краям, чтобы рисовать «хвостики». Также красила губы лаком для ногтей, чтобы сохранить как можно дольше цвет.
 
В 2006 году Татьяна Котова завоевала титул Мисс Россия. С марта 2008 года по апрель 2010 года она была солисткой группы ВИА Гра, заменив Веру Брежневу. Сейчас девушка развивает сольную карьеру.
 
 
 
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0 Не нравится 0 Нравится 28.02.2018 Теги: Татьяна Котова

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