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Алена Ахмадуллина: «Хотелось усидеть на всех стульях»

Модельер Алена Ахмадуллина на выставке Collection Premier Moscow, 20 февраля 2018.

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Алена Ахмадуллина: «Хотелось усидеть на всех стульях»
Фото: Пресс-служба
 
Алена Ахмадуллина стала специальным гостем церемонии открытия 30-го сезона CPM. Дизайнер торжественно открыла мероприятие.
 
Ахмадуллина — одна из самых известных и успешных российских дизайнеров. Недавно в интервью журналу Harper's Bazaar она призналась, что ей пришлось научиться вести бизнес самостоятельно после того, как ее бойфренд отказался вкладывать деньги в ее коллекции. (Алена не уточнила, о ком идет речь. Может быть, о ее бывшем возлюбленном Александре Мамуте или о Сергее Макарове, за которым модельер замужем сейчас).  
 
— Закрой свой бизнес, если не можешь им управлять. И можешь быть просто женой, — передала 39-летняя Ахмадуллина слова своего мужчины. 
 
Перспектива быть «просто женой» модельеру не понравилась.
 

Так я и научилась управлять своим бизнесом.

 
— Хотелось усидеть на всех стульях, — пояснила владелица бренда Alena Akhmadullinа. — И второй путь — занимайся своим бизнесом сама, заставь его работать и стать прибыльным. На первом этапе я советовалась с ним по каждому своему шагу. И его советы были блестяще точными. В начале пути я иногда не понимала, что делала. Просто делала на автомате, не осознавая, к чему это приведет. Порой возмущаясь. Плюс в моей команде были сильные люди, на которых можно было положиться. Так я и научилась управлять своим бизнесом.

 

 

 
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0 Не нравится 0 Нравится 27.02.2018 Теги: Алена Ахмадуллина

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